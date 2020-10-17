جستينه يُهدد بهذا الأمر بعد بيان المصالحة بين النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي عدنان جستنيه تهديدًا بسبب ما أسماه بوجود “شوشرة” من إعلام النصر، بعد بيان المصالحة بين العالمي ونادي الاتحاد انتهت بغلق القضية المعلقة بين الفريقين.

إعلام النصر سيُجبر جستنيه على كشف هذا الأمر:

وكتب جستنيه اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر”: “خليكم شاهدين، إذا استمر إعلامهم أو أي شخص ينتمي لناديهم يشوشر على الاتفاق وما تم التوصل إليه من مصالحة مشتركة بمعلومات مغلوطة تضع إدارة الاتحاد في موقف الضعيف، سأضطر (مرغم لا بطل) لكشف كافة التفاصيل للاتصالات التي تمت بالاسم وكنت مطلع عليها وفقًا لمعلومات وصلتني من داخل البيت الاتحادي”.

وأضاف جستنيه: ”أحترم نادي النصر كيانًا وإدارة وأعضاء شرف وجماهير وأقدر جهودهم لدعم ومؤازرة ناديهم وحرصهم على حفظ حقوقه، اختلافي ليس مع الكيان ولا إدارته بأي حال من الأحوال إنما من يصر على الكذب من بعض إعلامه ومن يتحدثون باسم النصر وقلب الحقائق سأقف لهم بالمرصاد حتى يتوقفوا عن مسلسل (الكذب مهنتي)”.

3 لاعبين معروضين من العالمي على الاتحاد:

من ناحية أخرى، يبدو أن بيان المصالحة بين ناديي الاتحاد والنصر، قد أتى بأولى ثماره سريعًا، وذلك بعدما عرض نادي النصر على الاتحاد ضم 3 لاعبين من الفريق الكروي الأول بالعالمي إلى العميد.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ العالمي، قد استقر على رحيل كل من حمد آل منصور ويحيى الشهري وعبدالعزيز الجبرين، حيث أخرج الثلاثي من حساباته للموسم الجديد 2020/ 2021.

وبالتالي قامت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، بـ عرض اللاعبين الثلاثة على نادي الاتحاد وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد أعطى الضوء الأخضر لضم كل من عبدالعزيز الجبرين وحمد آل منصور، بينما رفض فكرة ضم يحيى الشهري.

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