جسر مشاة متعثر منذ سنوات في خميس مشيط

المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط

ناشد عدد من المواطنين الجهات المسؤولة عن تنفيذ جسور المشاة فوق الطرق الرئيسية بالنظر في وضع الجسر المتعثر منذ سنوات طويلة، والذي يقع على طريق الملك خالد جنوب المحافظة مقابل مركز التسوق الخميس “أفينيو” لما لذلك الجسر من أهمية كبيرة أثناء عبورهم الطريق المزدوج السريع.

وأكدوا أن الجسر يربط بين الأحياء والمحلات على يمين الطريق ويساره ويسهل كثيرًا على المواطنين والمقيمين في عملية عبور الشارع لغرض التسوق من المحلات المقابلة ولعبور الطلاب والطالبات للمدارس من وإلى الأحياء.

وناشدوا الجهة المسؤول والتي تعددت إداراتها خلال السنوات الماضية أن تعمل على استكمال الجسر بالشكل التقني المطور ليخدم الكبار والصغار والمعاقين من المواطنين وغيرهم.

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