جلسة التفاوض الأولى بين لبنان وإسرائيل تعقد غدًا

المواطن - متابعة

أعلنت إسرائيل أنه يمكن التوصل لاتفاقية لترسيم الحدود مع لبنان إذا كانت المحادثات التي ستنطلق غدًا بين الجانبين “إيجابية”.

وقال مسؤولون إسرائيليون في رسالة إلى الوفد اللبناني الذي سيشارك في المحادثات المقررة، غدًا الأربعاء، حول ترسيم الحدود بين البلدين، إنه في حال خاض اللبنانيون المفاوضات بـ “نهج إيجابي وعملي فسيكون من الممكن التقدم بسرعة والتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع أو شهور”.

من جانبه شدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، على أن لبنان لا تعقد اتفاقًا لتعترف بإسرائيل، بل نفاوض للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

وفي تصريح عشية جلسة التفاوض الأولى بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، قال وهبة: “لن نقوم بالتطبيع ولن نوافق على اتفاقات سلام. ترسيم الحدود واجب علينا ولن نترك حدودنا البحرية غير محددة، ونترك العدو الإسرائيلي ينقب عن النفط والغاز بشكل قريب جدًا من المياه اللبنانية، هذا إن لم يكن قد وصل إلى المياه اللبنانية… نحن يجب أن نمنع ذلك ومن حقنا التنقيب عن النفط في مياهنا على حدود إسرائيل، لذلك واجب علينا ترسيم الحدود لنعرف ما هو لنا ونريده، وما ليس لنا لن نأخذ منه شيئًا”.

وتابع: نريد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وإسرائيل معترفة أن هذه الأراضي ليست لها بل تحتلها.

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