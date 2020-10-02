جماهير الأهلي تُطالب الإدارة بضم نجم نصراوي: هذا مطلبنا !

المواطن - محمد سمعه

وجّه جمهور النادي الأهلي عبر “تويتر”، اليوم الجمعة، رسالة مهمة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة بضرورة التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الفترة الحالية من سوق الانتقالات الصيفية.

جماهير الراقي تتمنى وجود أمرابط بجانب السومة:

ودشن جمهور الراقي عبر “تويتر” وسم “مرابط مطلب أهلاوي” في إشارة منهم إلى رغبتهم في رؤية نجم النصر، المغربي نور الدين أمرابط لاعبًا في صفوف الراقي مع السوري عمر السومة والألماني ماركو مارين.

ومن شدة تعلق جماهير الراقي باللاعب أمرابط فقد وضعوا صورة له وهو يرتدي قميص الراقي حيث قاموا بتركيبها باستخدام برنامج Photo Shop.

وكان اسم نور الدين أمرابط، ارتبط بالرحيل عن النصر في الفترة الأخيرة، حيث قيل إن اللاعب يفكر في الانتقال للدوري الهولندي.

يذكر أن نور الدين أمرابط انضم إلى النصر في صيف عام 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.

ولا تزال الأزمات في الراقي مستمرة؛ حيث كان آخرها الخروج من دوري أبطال آسيا 2020، كما أن الأهلي تلقى أزمة جديدة تتعلق بتغريمه من الفيفا بسبب تأخر إدارة النادي في دفع المستحقات المالية المتبقية في صفقة التعاقد مع الرأس أخضري دجانيني تافاريس من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي.

الفيفا يُغرم الأهلي:

وغرّم الفيفا، الراقي بسبب عدم دفع إدارة الراقي المستحقات المالية المتبقية في صفقة دجانيني تافاريس وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

وسيكون الراقي مُلزمًا بدفع 7 ملايين و 500 ألف دولار أمريكي بجانب دفع مليون و 100 ألف دولار كغرامة بسبب التأخر في دفع المبلغ الأول لإدارة نادي سانتوس لاجونا المكسيكي، الذي وافق على انتقال تافاريس للراقي مسبقًا.

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