جماهير النصر تلوم عوض خميس

المواطن - محمد سمعه

وجهت جماهير النصر اللوم للاعب عوض خميس، لاعب العالمي، وذلك بعد أن تسبب في الهدف الأول لفريق بيرسبوليس الإيراني في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكدت جماهير العالمي على أن عوض خميس هو المتسبب في هدف فريق بيرسبوليس؛ كونه تقاعس عن تشتيت الكرة بدون أي فلسفة، مضيفين أن العالمي لو أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف لكان أفضل من التعادل الإيجابي.

الشوط الأول ينتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين:

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

تشكيلة النصر للمباراة:

وجاء تشكيل العالمي الرئيسي مكونًا من: “برادلي جونز، عبدالله مادو، عوض خميس مايكون، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، عبدالرزاق حمدالله”.

أما التشكيلة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الدوسري، مختار علي، أيمن يحيى، عبدالفتاح آدم، أسامة الخلف، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان”.

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