جماهير النصر تُوجه رسالة لـ مايكون بعد الخسارة

المواطن - محمد سمعه

وجهت جماهير نادي النصر رسالتها للمدافع البرازيلي مايكون، وذلك بعد أن قدم مباراة جيدة ضد بيرسبوليس الإيراني رغم خسارة بطاقة التأهل للدور النهائي من دوري أبطال آسيا 2020.

ودشنت جماهير العالمي وسم “مايكون” في تويتر، حيث تصدر بصورة كبيرة، ووجهوا من خلال الوسم رسائل شكر وتقدير بأداء اللاعب البرازيلي في المباراة رغم الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

مايكون أنقذ النصر في أكثر من مناسبة:

وبالفعل نجح مايكون في إفساد أكثر من هجمة لهجوم الفريق الإيراني، كما ساهم في وصول المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق بيرسبوليس لمصلحته.

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي من المباراة، لم تتغير النتيجة رغم إهدار حمدالله كرة في العارضة، وقيامه بتسديد كرة خطيرة علت العارضة قليلًا حتى انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

النصر يخسر بطاقة العبور للدور النهائي:

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ولم تتغير النتيجة فيهما ليذهبا إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق بيرسبوليس لمصلحته.

وكان النصر وصل إلى دور الـ4 بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد إقصائه لفريق الأهلي، أما بيرسبوليس فوصل لدور نصف النهائي بعد إقصائه لفريق باختاكور الأوزبكي.

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