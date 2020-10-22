جماهير الهلال تفتقد إدواردو بعد التعادل مع أبها

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي الهلال افتقادها للاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الفريق سابقًا والمنضم مؤخرًا لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي وذلك بعد تعادل الأزرق مع أبها اليوم الخميس بهدف لكل فريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبر وسم “أبها والهلال” أكدت جماهير الأزرق أن وجود كارلوس إدواردو كان سيحسم المباراة لمصلحة الأزرق، خاصة أن بطل آسيا 2019 لم يظهر بالصورة المعهودة عنه في لقاء أبها، بينما كان أبها قريبًا في أكثر من مناسبة في إحراز الهدف الثاني والفوز.

ويملك أزرق العاصمة حاليًا 4 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على نادي العين بهدف دون رد، بينما تعادل اليوم مع نادي أبها بهدف لكل فريق.

جماهير الهلال تُهاجم غوميز

كما تعرض اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لانتقادات من قبل جماهير الأزرق وذلك بسبب أدائه غير المستقر في مباريات الزعيم بالفترة الأخيرة.

وكان الزعيم تعادل مع أبها بهدف لكل فريق، حيث تقدم اللاعب البيروفي أندري كاريلو بالهدف الأول للزعيم، ثم تعادل التونسي سعد بقير لفريق أبها من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين.

لوشيسكو يُهاجم حكم لقاء أبها

وفي وقت سابق، أكد الروماني رازفان لوشيسكو عدم اكتمال جاهزية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشددًا في الوقت ذاته أن حكم مباراة أبها حرم الزعيم من نقطتين.

وتابع المدرب الروماني تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “ومازلنا نعاني من عدم اكتمال جاهزية بعض اللاعبين بعد الفترة التي مررنا بها، وسيتحسن الوضع مع مرور الوقت”.

وأضاف لوشيسكو قائلًا: “حكم المباراة ارتكب خطأ كلفنا نقطتين حينما لم يرَ خروج الكرة لرمية تماس ونتج عنها احتساب ضربة جزاء لنادي أبها.. لا بد من توحيد القوانين التي تخص عودة الحكم لتقنية الـVAR”.

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