جوجل تزيل تطبيق تراستد كونتاكتس نهائياً

المواطن - متابعة

أعلنت شركة جوجل الأمريكية إزالة تطبيق “تراستد كونتاكتس” لجهات الاتصال الموثوق بها من متجرها الإلكتروني “جوجل بلاي”.

وأكدت جوجل أنها سترفع أي دعم فني أو تقني عن التطبيق في أول ديسمبر المقبل، وذلك بعد فشل التطبيق في الانتشار وعدم شعبيته.

وكانت جوجل قد أطلقت هذا التطبيق في عام 2016، وهو مختص بتنظيم كل مستخدم مجموعة من جهات الاتصال الموثوق بها للتواصل السريع معها .

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