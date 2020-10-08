جو بادين يسخر من مايك بنس بـ مضرب الذباب 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سخر المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن من الذبابة التي ظلت دقيقتين كاملتين على رأس نائب الرئيس دونالد ترامب، مايك بنس، خلال مناظرة نائب الرئيس، وذلك باستخدام نشر صورة لمضرب الذباب.

وحلت الذبابة ضيفة ثالثة خلال المناظرة بين مايك بنس وكاملا هاريس، ورغم ظهورها لمدة دقيقتين فقط إلا أنها خطفت الأضواء وباتت الحديث السائد على منصات التواصل الاجتماعي.

وجلست الذبابة على رأس بنس لمدة دقيقتين بينما كان يجيب على أسئلة حول الظلم العنصري وما إذا كانت العدالة قد تحققت في وفاة المواطنة من أصل إفريقي بريونا تيلور التي قُتلت برصاص ضباط الشرطة في كنتاكي.

وما كان من المرشح الديمقراطي بايدن إلا أن استغل هذه الفرصة ليسخر من بنس على تويتر، حيث نشر صورة له وهو يمسك مضرب الذباب قائلًا: قدم 5 دولارات لمساعدة الحملة.

ولم يكتفِ بذلك بل غرد بصورة أخرى لمضرب الذباب أيضًا وأرفق تعليقًا آخر هذه المرة جاء فيه: مضرب ذباب يبعد الذباب والأكاذيب.

وسخر رواد تويتر أيضًا من الأمر وأطلقوا حسابًا وهميًا باسم الذبابة واجتذب في ساعات قليلة 75 ألف متابع، كما أُطلق هاشتاق # fly2024 كنايةً عن ترشيحها للجولة الرئيسية في 2024.

ويُذكر أن هذه ليست الذبابة الأولى التي تخطف الأنظار من الشخصيات المهمة، فقد احتلت أخرى مركز الصدارة عام 2016 عندما وقفت بين حاجبي هيلاري كلينتون، وفي مناسبة أخرى، حلت ذبابة أيضًا ضيفًا ثالثًا مع باراك أوباما أثناء مقابلة تلفزيونية، لكنها تسبب في تشتيته وتوقف عن الحديث لوهلة مخاطبًا الحشرة بقوله: اخرجي من هنا.

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