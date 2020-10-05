جو بايدن يؤكد استعداده لحضور المناظرة المقبلة 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت حملة المرشح الديموقراطي جو بايدن إنه سيكون في المناظرة المقبلة ويأمل أن يكون دونالد ترامب بصحة جيدة للمشاركة أيضًا.

وأكدت نائب مدير حملة بايدن، كيت بيدينجفيلد، أنه سيشارك في المناظرة الرئاسية المقرر عقدها في 15 أكتوبر شريطة توفر وجاهزية احتياطات السلامة الضرورية، متابعة أن بايدن سيكون في المناظرة طالما أن لجنة المناظرات الرئاسية تنفذ تدابير السلامة.

وأضافت لقناة ABC News: نأمل أن يطبقوا كل تعديل ضروري للتأكد من سلامة الجميع، كما نأمل أن يكون ترامب بصحة جيدة وقادرًا على النقاش.

اختبار كوفيد-19 لـ جو بايدن

وكان قد تم اختبار المرشح لرئاسة الولايات المتحدة، جو بايدن، 77 عامًا، وجاءت النتيجة سلبية في المرة الأولى، وأُعيد الاختبار مرتين أخريين بنفس النتيجة، ويأتي ذلك بعد أن شارك الرئيس ترامب في أولى المناظرات الرئاسية مما أدى إلى مخاوف من أنه قد التقط العدوى.

وقد ثبتت إصابة 11 شخصًا على الأقل من المشاركين في الإعداد والتخطيط لأول مناظرة رئاسية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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