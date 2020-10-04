حالة الطقس غدًا .. ضباب وأمطار على 5 مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غدًا أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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