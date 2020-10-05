حالة الطقس غدًا.. مكة تسجل أعلى درجة حرارة والصغرى بأبها 14

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غدًا استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة قد تؤثر على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فمن المتوقع أن تسجل مكة أعلى درجة حرارة عند 41 مئوية فيما تسجل المدينة المنورة والأحساء 39 درجة في كل منهما.

وعن أقل درجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل في القريات وأبها بواقع 16 و14 درجة على التوالي.

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