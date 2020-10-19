حامل بالشهر التاسع تتحدى زوجها وتركض ميلًا في 5.25 دقيقة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أثارت امرأة حامل في الشهر التاسع جنون رواد تطبيق تيك توك بعدما ركضت لمسافة ميل واحد في 5.25 دقيقة في تحدٍ لزوجها الذي وعدها بمكافأة مالية إذا قطعت هذه المسافة في أقل من 8 دقائق.

وحققت ماكينا مايلر أسترالية الأصل التي تعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية صاحبة الـ 28 عامًا هذا الرقم في الجري أثناء حملها في الشهر الأخير وقبل موعد ولادتها بأسبوع واحد، مما أثار جنون من شاهدها، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

جنون رواد تيك توك

وبعد مشاركة مقطع فيديو على تيك توك ، سارع المشاهدون إلى الثناء على المرأة لقدرتها على التحمل وسرعتها، وقالوا مازحين إنهم بالكاد يستطيعون الركض نحو الثلاجة في بيوتهم.

فيما قال شخص آخر: “لقد شاهدت للتوّ سيدة حاملًا في الشهر التاسع تركض لمسافة ميل في أقل من ست دقائق، أنا لا أستطيع الركض إلى ثلاجتي”.

وأضاف ثالث: “شاهدت للتوّ مقطع فيديو لامرأة ركضت مسافة ميل في خمس دقائق، وهي حامل في شهرها التاسع، قمت بتنظيف الأرضيات في الطابق السفلي واضطررت لالتقاط أنفاسي بعد ذلك، ليس لدي ما أقوله”.

تشجيع الأطباء وزوجها

وبعد أن قال طبيبان إنه لا بأس من مواصلة التدريب، قررت ماكينا مواصلة نشاطها، وأخبرت زوجها أيضًا أنها ستظل قادرة على الركض لمسافة 7 دقائق على الأقل.

وقالت ماكينا: “لإبقائي متحمسة، قال زوجي إنه سيمنحني 100 دولار إذا تمكنت من كسر ثماني دقائق في القيام بالمشي في الشهر التاسع من الحمل”.

وأضافت أنها كانت تجري من خمس إلى ست مرات في اليوم طوال فترة حملها؛ لذا فإن هذا الأمر أصبح طبيعيًا بالنسبة إليها.

وحصد مقطع الفيديو الخاص بها أكثر من 3 ملايين مشاهدة على تيك توك منذ أن نُشر قبل أسبوع واحد.

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