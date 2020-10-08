حبوب حمراء في الجسم بدون حكه

أحيانًا يعاني البعض من ظهور حبوب حمراء في الجسم بدون حكه وهذا الأمر يكون مزعج للغاية وبخاصة لو كانت تلك الحبوب منتشرة في الجسم بكثرة وبدون معرفة السبب وراء انتشارها.

أسباب انتشار حبوب حمراء في الجسم بدون حكه

من خلال موقع المواطن يمكن التعرف على تلك الحبوب والسبب الرئيس وراء انتشارها بالجسم يكون كالتالي:

تكون تلك الحبوب كنتيجة لحدوث سدد في خلايا البشرة الموجودة في الجلد الأمر الذي ينتج عنه ظهور مثل تلك الحبوب الصغيرة والتي تختفي بعد مدة بسيطة من تنظيف الوجه جيدًا.

من الأسباب الأخرى لتكونها هو تراكم الجلد الميت في الوجه وهذا يتسبب في الكثير من تلك الحبوب الحمراء.

انتشار ونمو الطفيليات والبكتيريا على الوجه والتي تتغذى على إفرازات الوجه الدهنية الدقيقة وتتسبب في خروج تلك الحبوب.

لاحظ الخبراء أن خروج حبوب حمراء في الجسم بدون حكه يكثر وبكميات كبيرة للأشخاص أصحاب البشرة الدهنية والذين يعانون من كثرة وجود إفرازات دهنية ومواد زيتية على الوجه والتي تتسبب في إعاقة للخلايا العرقية وانسدادها.

يكثر وبكميات كبيرة للأشخاص أصحاب البشرة الدهنية والذين يعانون من كثرة وجود إفرازات دهنية ومواد زيتية على الوجه والتي تتسبب في إعاقة للخلايا العرقية وانسدادها. وقد يرجع السبب وراء ذلك إلى وجود لدى بعض الأشخاص الكثير من الحساسية المفرطة والتي تتسبب في خروج مثل تلك الحبوب وبخاصة عندما يقوم بتناول وجبات غذائية معينة.

ما هي أعراض حبوب حمراء في الجسم بدون حكه

أحيانًا تتسبب تلك الحبوب الحمراء بالكثير من الأعراض التي تظهر على صاحبها ومن تلك الأعراض ما يلي:

جود بثور صغيرة حمراء منتشرة على الجلد وفي أماكن متفرقة من الوجه وأحيانًا تظهر في بعض الأماكن في الجسم مثل ظهورها في الرقبة أو في الظهر والأكتاف.

بعض هذه الحبوب يكون ذات قمة مدببة وتلك القمة يوجد في نهايتها جزء أبيض عبارة عن قمة كالدبوس وقد تكون تلك القمة سوداء وهذا ما يسميه الأطباء بالرؤوس السوداء.

في بعض الأحيان قد تتحول تلك الحبوب إلى دمامل تحتوي على الصديد وتسبب الكثير من الألم في منطقة الإصابة.

تترك تلك الحبوب مكانها أثر على وجودها وكأنه مكانًا مطفيًا وبخاصة لو تم لمس تلك الحبوب وتلويث أماكن أخرى بالوجه بها بدون قصد.

ما هو علاج حبوب حمراء في الجسم بدون حكه

يلجأ البعض للكثير من طرق العلاج من أجل التخلص من تلك الحبوب الحمراء وتوجد أكثر من طريقة للعلاج والتي منها ما يلي:

يلجأ البعض وبخاصة الفتيات والسيدات إلى استخدام مواد التجميل التي عندها وتغطية تلك الحبوب بالمكياج لتصبح لونها مثل لون البشرة العادية لأن تلك الحبوب تتسبب في الكثير من الإحراج لها عند الخروج.

من طرق العلاج الفعالة لهذه الحبوب هو أن يقوم الشخص المصاب بها بأن يهتم كثيرًا بالنظافة الشخصية له ولجسمه وأن يقوم باستخدام منتجات العناية بالبشرة.

توجد صابونة طبية مخصصة لغسيل الوجه يتم العمل بها على تنظيف الوجه بشكل مستمر وتلك الصابونة تساعد في مقاومة الميكروبات وإزالة الجلد الميت وهذا بدوره يقلل من انتشار وتفشي تلك الحبوب بالجسم.

في حالة الأشخاص أصحاب البشرة الجافة يجب عليهم الانتباه جيدًا لكي يقوموا باستخدام مواد ترطيب مناسبة لبشرتهم أو استخدام غسول مرطب حيث أن تلك الحبوب تبرز أكثر وتنتشر مع أصحاب البشرة الجافة.

من المهم عدم الإسراف كثيرًا في استخدام مواد التجميل لأنها قد تكون السبب الرئيس في حدوث السدد الذي في المسام والذي ينتج عنه بروز تلك الحبوب بالجسم.

من المهم عند ظهور حبوب حمراء في الجسم بدون حكه أن تقوم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والتي لا تتسبب في حدوث تهيج في البشرة والحبوب مع تجنب تمامًا استخدام الأقمشة الصناعية والتي تحتوي على ألياف كربونية.

أن تقوم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والتي لا تتسبب في حدوث تهيج في البشرة والحبوب مع تجنب تمامًا استخدام الأقمشة الصناعية والتي تحتوي على ألياف كربونية. التقليل من استخدام المواد المعطرة على الجسم وعند استخدامها يجب أن تكون بعيدة عن مناطق خروج الحبوب الحمراء حتى لا تتسبب في الزيادة في التهابها.

الذهاب لطبيب الأمراض الجلدية لوصف العلاج السليم والالتزام به من أجل التخلص من تلك الحبوب في أسرع وقت ممكن.

علاج حبوب حمراء في الجسم بدون حكه بالطرق الطبيعية

هناك الكثيرون لا يفضلون استخدام مواد علاجية كيميائية لذا يلجئون إلى استخدام الطرق الطبيعية في العلاج ومن تلك الطرق ما يلي:

من الممكن استخدام بعض الخلطات الطبيعية من خليط من الثمار والخضروات والتي تحتوي على العديد من المواد العلاجية والفيتامينات والأملاح المعدنية المغذية للبشرة وعمل ماسك للبشرة بشكل مستمر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

أيضًا من الممكن تقطيع الخيار لشرائح رقيقة وبعد غسيل الوجه جيدًا نقوم بفرد شرائح الخيار على الوجه وتركه هكذا لمدة نصف ساعة وهذا يساعد جدًا على تفتح مسام البشرة وتقليل الإصابة بظهور تلك الحبوب.

يلجأ البعض لاستخدام الزبادي الطازج وعسل النحل في عمل ماسك طبيعي ومفيد جدًا للبشرة وينقي البشرة ويزيد من تفتحها والقضاء علة هذه الحبوب.

حبوب حمراء بدون حكه في الجسم تسبب أعراض حادة

قد يتطور أمر تلك الحبوب لأكثر من كونها حبوب بسيطة فقد يتطلب الأمر الزيارة الفورية للطبيب وذلك في الحالات التالية:

لو كان الأمر مصاحب له الانقطاع عن تناول الطعام والشراب وفقد للشهية وبداية في فقدان الكثير من الوزن فقد تكون بداية لوجود إصابة مرضية معينة.

الأطفال الصغار من الممكن أن يظهر عليهم تلك الحبوب وقد يبدأ الطفل في أن يصاب بالحكة الشديدة وعدم الاستقرار.

لو صاحب تلك الحبوب أعراض مثل الحمى أو أن يصاب الشخص بالكثير من التعب مع الصداع.

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