حبيب الوطيان هلاليًّا لـ5 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى حبيب الوطيان؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

حبيب الوطيان هلاليًّا:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بحارس مرماه الجديد، وعلق عليها قائلًا: “حبيب الوطيان هلالي لمدة 5 سنوات”.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت مؤخرًا أن نادي الهلال دخل في مفاوضات جادة لضم الوطيان من الفتح، خاصة أنه اقترب من الدخول في الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون موافقة فريقه.

ونجحت الإدارة الهلالية في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع فواز الطريس من نادي الاتفاق، وضم حارس الوحدة عبدالله الجدعاني، وقام بشراء عقد صالح الشهري بشكل نهائي.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بدأ مشواره بالفوز على العين بهدف دون رد.

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