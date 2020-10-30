“حجازي يتجاهل البروتوكول” .. صورة تُورط اللاعب المصري قبل الديربي

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب المصري أحمد حجازي المنضم حديثًا لـ نادي الاتحاد وهو في تدريبات الفريق قبل نهاية فترة الحجر الصحي له، وذلك بعد انضمامه للعميد قادمًا من فريق ويست بروميتش ألبيون.

وعرضت الصورة تواجد المدافع المصري في إحدى الحصص التدريبية للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد قبل مواجهة الأهلي غدًا السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب الجمهور الرياضي الذي دشن وسم “حجازي يتجاهل البروتوكول” بمعاقبة اللاعب المصري ونادي الاتحاد؛ بسبب عدم الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الموجودة في المملكة.

صفقة الاتحاد الجديدة جاهزة لمواجهة الأهلي:

وفي وقت سابق، حدد المدافع المصري مصيره حول المشاركة في ديربي جدة ضد الأهلي غدًا السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد في رسالة عبر حسابه في تويتر: إن المدافع المصري أوضح بأنه جاهز من الناحية البدنية لمواجهة الأهلي، مضيفًا أن انتقاله إلى العميد جاء بسبب الجدية التي وجدها من المفاوض أحمد الكعكي نائب رئيس الاتحاد، وأيضًا بسبب مشروع النادي القوي مستقبلًا.

حجازي يختار رقمه مع الاتحاد:

وسيختار المدافع المصري القميص رقم 26 مع الاتحاد، وذلك لارتدائه بالمباريات المقبلة مع العميد. وتحدث حجازي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “محمود كهربا أقنعني بالانضمام لـ الاتحاد وأتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وجماهيره، وهذا ما شجعني على الانضمام للعميد، وإدارة أنمار الحائلي أبلغتني بوجود مشروع قوي لعودة النادي لوضعه الطبيعي”. وأضاف مدافع الاتحاد: “مفاوضات الاتحاد كانت مفاجئة، وكان هناك موافقة من كل الأطراف وأتمنى التوفيق والنجاح لهذه التجربة مع العميد، ومنذ صغري وأنا أعلم شعبية الاتحاد وجماهيره، والانضمام للعميد إضافة لأي لاعب”.

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