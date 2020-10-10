حذف حساب الانستقرام مؤقت

هناك بعض الأشخاص يبحثون عن طريقة حذف حساب الانستقرام مؤقت، وهناك أيضًا من يبحثون عن طريقة حذف الحساب نهائيًا، على الرغم من أنه يعتبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الهامة.

الانستقرام

يعتبر الانستقرام هو أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يهتم بمتابعته عدد كبير من الأشخاص حول العالم، فهو تطبيق يمكن أن يتم تحميله لكافة أنواع الهواتف الذكية وأيضًا أجهزة الحواسيب، واستطاع هذا البرنامج أن يحقق شهرة واسعة جدًا بجميع أنحاء العالم، فهناك ملاين الأشخاص يقوموا باستخدامه الآن.

كما أن هذا البرنامج متخصص في عرض الصور وأيضًا الفيديوهات القصيرة، كما أن هذا البرنامج يتم بيعه إلى الفيس بوك بقيمة تصل إلى مليار دولار، هذا بالإضافة إلى أنه يحتوي على مائة وخمسون مليون مشترك وعضو، ومن المعروف أن هذا التطبيق يقوم بعرض العديد من الفيديوهات والصور ذات المحتوى المختلف والمتنوع.

كما أنه يوفر لمستخدميه خاصية الإعجاب بالفيديوهات والصور، ومن الممكن أيضًا أن يقوم المستخدم بإضافة تعليق على الصور التي يقوم أصدقائه أو أي مشترك آخر بتنزيلها، كما أن هذا التطبيق يوفر لمستخدميه القيام بمتابعة الكثير من الأشخاص، أو القيام بمتابعة المشاهير المضلين له الذين يقوموا باستخدام هذا التطبيق.

ومن خلاله أيضًا يمكن الوصول لأحدث صيحات الموضة لجميع أنواع الملابس، فهذا التطبيق ينقسم إلى مجموعة كبيرة من المواضيع التي يمكن أن تنال على إعجاب كل من يقوم باستخدامه.

حذف حساب الانستقرام مؤقت

يقوم تطبيق انستقرام بتوفير لمستخدميه إمكانية القيام بتعطيل حساباتهم عليه بشكل مؤقت، حتى يستطيع المستخدم أن يقوم باسترجاع الحساب مرة أخرى عند الرغبة في هذا، وهذا من خلال القيام بتسجيل الدخول للحساب مرة أخرى، ولكن هذا الأمر قد يحتاج لإتباع المستخدم لبعض الخطوات.

وسوف يقوم موقع المواطن بتقديم خطوات حذف حساب الانستقرام مؤقت لجميع مستخدمي هذا التطبيق، وهذا من خلال القيام باستخدام الموقع الرسمي لتطبيق الانستقرام عبر شبكة الانترنت، فهذه الخطوات لا يمكن القيام بها من خلال التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، وهذه الخطوات عبارة عن:

في البداية يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي للانستقرام، ومن بعدها يقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب الذي يريد أن يقوم بتعطيله مؤقتًا.

ثم يتم الضغط على اسم المستخدم الذي سوف يظهر له ضمن الصفحة الرئيسة للموقع.

ومن بعدها يقوم بالضغط على خيار تعديل الملف الشخصي الذي سوف يجده بجانب اسم المستخدم.

هنا عليه أن يقوم بالضغط على خيار إلغاء تنشيط حسابي مؤقتًا.

ثم عليه أن يقوم باختيار السبب الذي يريد من أجله أن يقوم بتعطيل الحساب، والذي سوف يظهر له من خلال بعض الخيارات.

ثم يقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحسابه الذي يريد أن يقوم بإيقافه مؤقتًا.

ومن ثم يقوم بالضغط على خيار الحذف المؤقت الذي سوف يظهر له على الشاشة، ومن بعدها يقوم بالضغط على كلمة موافق، وهذا من أجل التأكيد على رغبتك في تعطيل الحساب بشكل مؤقت.

حذف حساب الانستقرام نهائيًا

من الممكن أن يتم حذف حساب الانستقرام بشكل نهائي، وهذا من خلال القيام باستخدام رابط حذف حساب انستقرام نهائيًا، وقد يحتاج هذا الأمر أن يقوم المستخدم بإتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

يتم في البداية الدخول إلى الرابط التالي من هنـــا وذلك من أجل القيام بحذف الحساب.

وذلك من أجل القيام بحذف الحساب. فهذا الرابط يساعدك في الدخول إلى الصفحة الخاصة بحذف حساب انستقرام.

وسوف تجد أن التطبيق يطلب منك أن تقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بصفحتك، ومن بعدها سوف تظهر لك كافة التعليمات الخاصة بحذف حسابك الخاص.

وسوف تظهر لك من بعدها صفحة أخرى تحتاج منك أن تقوم بذكر سبب قيامك بحذف حسابك عبر انستقرام.

عليك أن تقوم باختيار أحد الأسباب التي سوف تقوم بحذف حسابك الخاص بك بسببها، والتي سوف تظهر لك من بين مجموعة من الأسباب الأخرى.

ثم عليك أن تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك، حتى تكون متأكد أنك تقوم بحذ حسابك أنت ولا تقوم بحذف حساب شخص آخر.

وفي النهاية عليك أن تقوم بالضغط على زر تعطيل الحساب، وهنا سوف تظهر لك نافذة جديدة من أجل تأكيد القيام بحذف الحساب، وسوف تظهر لك رسالة تأكيد حذف الحساب.

حذف حساب الانستقرام نهائيًا عبر التطبيق

من الممكن أن يقوم المستخدم بحذف حساب الانستقرام الخاص به بشكل نهائي من خلال القيام باستخدام تطبيق انستقرام للهواتف الذكية، ولكن من الضروري أن يكون المستخدم على علم بأن قيامه باستكمال كافة خطوات الحذف النهائي بأنه لا يستطيع أن يقوم باسترجاعه أو استخدامه مرة أخرى، كما أن القيام بحذف الحساب نهائيًا عبر التطبيق يحتاج إلى إتباع هذه الخطوات:

في البداية يتم فتح تطبيق الانستقرام من خلال هاتف الذكي.

ثم عليك أن تقوم بالضغط على صورة الملف الشخصي لك، أو أن تقوم بالضغط على مستخدم الانستقرام الموجود بالشاشة.

ثم عليك أن تقوم بالضغط على رمز الخطوات الثلاثة الموجود بالشاشة، ومن بعدها تقوم بالضغط على رمز الدائرة المسننة الموجودة بهواتف الأيفون.

ومن بعدها عليك أن تتوجه إلى قائمة الدعم، ثم عليك أن تقوم بالضغط على خيار مركز مساعدة انستقرام.

ثم عليك أن تقوم بالضغط على خيار إدارة الحساب.

ومن ثم أضغط على خيار حذف الحساب.

هنا عليك أن تقوم بالضغط على رمز القائمة المنسدلة الذي سوف يظهر لك بجانب خيار كيف أحذف حسابي.

قم بالضغط على الخيار الموجود أماما باللون الأزرق.

ثم عليك أن تقوم بتسجيل الدخول للحساب المراد حذفه.

ومن بعدها يجب عليك أن تقوم بذكر سبب حذفك للحساب.

وفي النهاية عليك أن تقوم بالضغط على زر الموافقة ليتم حذف الحساب نهائيًا.

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