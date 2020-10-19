حريق في أعشاب وأعلاف بقرية القمري في جازان

المواطن - جازان

أخمد الدفاع المدني في ضمد بمنطقة جازان حريقًا اندلع في أعشاب وأعلاف في قرية القمري.

وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

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