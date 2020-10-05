حريق في مخلفات بأرض فضاء بالرياض

المواطن - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض فجر اليوم إخماد حريق اشتعل في مخلفات أرض فضاء بحي اشبيليا.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “أخمد مدني الرياض فجر اليوم حريقاً اندلع بمخلفات في أرض فضاء بحي اشبيليا.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.

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