حريق في معرض لبيع المفروشات بحفر الباطن

المواطن - الرياض

أخمد الدفاع المدني في حفر الباطن حريقًا اندلع في معرض لبيع المفروشات.

وأكد الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفرق عملت على محاصرة الحريق ومنع وصوله إلى المعارض والمحلات المجاورة، ولم تقع أي إصابات جراء الحادث.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.

شارك الخبر