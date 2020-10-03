حساب المواطن يحدد نوع عقد الإيجار المطلوب لإثبات الاستقلالية

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على المستندات المطلوبة من أجل إثبات الاستقلالية والتي تشمل عقد الإيجار أو صك ملكية أو شهادة سكن جامعي للطلاب.

مستندات الاستقلالية في حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار حول إثبات الاستقلالية : في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمه تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابه عبر البوابة الإلكترونية ثم الانتقال إلى دراسة الأهلية في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ورفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل (عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص) وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

شروط عقد الإيجار كمستند لإثبات الاستقلالية

وتابع البرنامج : وفي حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق (عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار) باسم المتقدم بالطلب بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

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