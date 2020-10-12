‎الرئيسية
جديد الأخبار
حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة عدم الأهلية
أكد على أهمية إرفاق المستندات وتقديم طلب اعتراض

حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة عدم الأهلية

2020/10/12
الساعة 11:55 صباحًا
- ‎فيحساب المواطن, جديد الأخبار, حصاد اليوم
384
1
طباعة
حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة عدم الأهلية
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 تفاصيل الدفعة الـ 35
2 نسبة أرباب الأسر

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد حول انقطاع الدعم، بسبب عدم الأهلية بعد دراسة حالة المستفيد.

وقال برنامج حساب المواطن رداً على سؤال مستفيد ورد فيه “ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة ليكون المستفيد مؤهل؟ إنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تحديث بياناتك أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

تفاصيل الدفعة الـ 35

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

نسبة أرباب الأسر

وأفاد المتحدث الرسمي لـ برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين %10 من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 96% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكـورُ المستقلون 44%، موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

 


ذات صلة :
  • صاروخ ضائع من ناسا يتجه نحو الأرض!
    •
  • دراجة جديدة بنظام متقدم ومضاد للسرقة وGPS
    •
  • 132 إصابة جديدة بـ كورونا في مصر
    •
  • أبل وأمازون تقودان صعودًا قويًّا لبورصة وول ستريت
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    1 تعليق
    Inline Feedbacks
    View all comments
    علي بنمصلح صلاح الجابري
    11 ساعة

    انا سكن في شقة عمارة ابويه اربعه شقق كل واحد في شقه اربعه اخوان وابويه كبير في السن 95 عام ماهو رضي يعمل عقد ايجار يقول عيب عمل على اولادي اربعه شهور والحساب واقف الحمد الله

    0
    رد


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :