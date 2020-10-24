حساب المواطن يوضح تأثير تسجيل الزوجة في أبشر على الدعم

المواطن _ الرياض

أعاد برنامج حساب المُواطن التأكيد على أنّ تسجيل الزوجة في أبشر لا يؤثر على الدعم.

تسجيل الزوجة في أبشر

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين، ردّا على سؤال أحد المستفيدين بتويتر، بشأن تأثير تسجيل الزوجة في أبشر على الدعم، بأنّه لا يؤثر ذلك وفي حال انطبقت عليها شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم.

وتابعت خدمة المستفيدين بأن الدعم يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، بإمكان المواطنين استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa .

طريقة معرفة قيمة الدعم

أكد حساب المواطن أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

وقال حساب المواطن ردًّا على استفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط التالي: هنا.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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