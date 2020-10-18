حساب المواطن يوضح سبب رفض مستندات إثبات الاستقلالية

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن، عن أسباب رفض مستندات إثبات الاستقلالية التي تقدم بها عدد من المواطنين المستقلين بعدما تم وقف صرف الدعم لهم.

وقالت خدمة المستفيدين إنه يجب إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية وفق الحجم والصيغة الصحيحة حيث لا يتم قبول مستندات أكبر من 2 ميجا بايت كما يجب أن تكون المستندات بصيغة PDF أو JPG.

طريقة إدارة المرفقات

وأوضحت خدمة المستفيدين أنه في حال تم رفض المرفقات يجب الدخول إلى موقع البرنامج ثم الانتقال لإدارة المرفقات وإعادة إدخال المستندات المطلوبة بعد تصحيحها.

وتابع حساب المواطن أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد.

التسجيل في حساب المواطن

وكان البرنامج أعلن تعليق التسجيل في حساب المواطن بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مراجعة سياسات البرنامج.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ضوابط حساب المواطن الجديدة

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

مستندات الاستقلالية

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

الحد الأقصى لدعم حساب المواطن

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شارك الخبر