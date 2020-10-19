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حساب المواطن يوضح معايير تحديد الدعم للشخص الواحد
يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي

حساب المواطن يوضح معايير تحديد الدعم للشخص الواحد

2020/10/19
الساعة 12:30 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حساب المواطن يوضح معايير تحديد الدعم للشخص الواحد
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 تفاصيل الدعم للدفعة 35
2 متوسط دعم الأسرة الواحدة
3 نسبة ربات الأسر من الدعم

حدد برنامج حساب المواطن المعايير التي يتم من خلالها تحديد قيمة الدعم للشخص الواحد المستحق للدعم.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شعار حساب المواطن الجديد

تفاصيل الدعم للدفعة 35

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأفاد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين %10 من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة ربات الأسر من الدعم

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 96% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكـورُ المستقلون 44%، موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حساب المواطن
دعم حساب المواطن

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    1 تعليق
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    View all comments
    رشدان ظافي الشكره
    1 يوم

    حساب المواطن انقطع وش الحل لي ٦ شهور ماينزل

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