حساب المواطن يوضح موعد دراسة الأهلية لمن قبل اعتراضه

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على الإجراءات التي تلي قبول الاعتراض على مبلغ الدعم أو عدم صرف الدفعة خاصة فيما يتعلق بموعد دراسة الأهلية.

وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه :” قدمت اعتراضاً وتمت الموافقة على الاعتراض متى يتم دراسة الأهلية؟”

موعد دراسة الأهلية في حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على هذا السؤال : ” في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول على دراسة الأهلية، ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر المقبل”.

الاعتراض على الأهلية

وأعلن حساب المواطن يوم 15 أكتوبر الجاري بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 35 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا).

تفاصيل الدفعة 35 من حساب المواطن

وكان البرنامج أودع اليوم، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

78 % حصلوا على الدعم الكامل

وأفاد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين %10 من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 96% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكـورُ المستقلون 44%، موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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