حساب المواطن يُوضح خطوات الاعتراض على الأهلية

المواطن _ الرياض

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بأنّه يمكن الاعتراض على نتائج الأهلية، حال صدورها وكانت النتيجة غير مؤهل عن طريق تحديث البيانات.

الاعتراض على الأهليه في حساب المواطن

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: أنّه “حال تم دراسة الأهلية و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، يلزم تحديث البيانات أو تقديم الوثائق المطلوبة، طبقًا لسبب عدم الأهلية.

وتابعت الخدمة، أنّه يتم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة “دراسة الأهلية”، في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وجددَ حساب المواطن التذكير بأنّه تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة الخاصة بالمتقدمين للحصول على الدعم.

تعليق استقبال الطلبات

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنّه “تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأكدت خدمة المستفيدين، على أنّه يشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنّه أيضًا لا يوجد تاريخ معين، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

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