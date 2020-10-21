حساب المواطن : 90 يومًا مهلة للاعتراض على نتيجة الأهلية

آلية تقديم الاعتراض
وقال حساب المواطن: إنه في حال كانت الدفعة لدى المستفيد “مدفوعة” فيمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية”، واختيار “دفعة لم تستلم” وإرفاق كشف الحساب في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صرف الدفعة.
ضوابط حساب المواطن
وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.
وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:
تحديث البيانات
وكان البرنامج شدد في وقت سابق على أهمية تحديث البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة لحل مشكلة عدم الأهلية.
ورد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله إنه في حال تم دراسة الأهلية و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تحديث بياناتك أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية و تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
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