حساب المواطن : 90 يومًا مهلة للاعتراض على نتيجة الأهلية

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أن المدة المتاحة لرفع وتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية يجب أن لا تتجاوز ٩٠ يومًا من صدوره نتائج الأهلية.

وقال حساب المواطن: إنه في حال كانت الدفعة لدى المستفيد “مدفوعة” فيمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية”، واختيار “دفعة لم تستلم” وإرفاق كشف الحساب في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صرف الدفعة.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية: