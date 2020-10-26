‎الرئيسية
الرياضة
حساب النصر يعلق على السيطرة على ملعب الجامعة لـ 10 سنوات
بعد الاتفاق مع شركة الوسائل وتوقيع العقود

حساب النصر يعلق على السيطرة على ملعب الجامعة لـ 10 سنوات

2020/10/26
الساعة 5:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
74
0
طباعة
حساب النصر يعلق على السيطرة على ملعب الجامعة لـ 10 سنوات ملعب جامعة الملك سعود
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 العضو الذهبي لـ النصر يُبشر جماهير الأصفر
2 الملعب نصراويًا لـ 10 سنوات

علّق الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أول تعليق على سيطرة أصفر العاصمة على ملعب جامعة الملك سعود باستئجاره لمدة عشر سنوات بعد توقيع العقود اليوم الاثنين مع شركة الوسائل السعودية.

وقال حساب أصفر العاصمة : “أهلين”، في إشارة منه إلى الترحيب بأن ملعب الجامعة أصبح نصراويًا من عام 2021 حتى عام 2031.

ورد الحساب الرسمي لـ شركة الوسائل عبر “تويتر” على تغريدة حساب العالمي قائلًا: “حياكم”.

العضو الذهبي لـ النصر يُبشر جماهير الأصفر

وكان عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر زفّ خبرًا سارًا لعشاق أصفر العاصمة بإعلان أن إدارة النادي تعاقدت على الانتفاع بـ ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات قادمة.

الملعب نصراويًا لـ 10 سنوات

وقال بغلف عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “حديقة أمرابط، نصراوية لـ 10 سنوات قادمة”.

وكان الإعلامي علي العنزي ذكر قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة العالمي وقعت عقد الشراكة مع شركة الوسائل لاستثمار ملعب الجامعة، مضيفًا أن ملعب الجامعة أصبح رسميًا عالميًا.

ونشر العنزي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” لـ إدارة النصر متمثلة في صفوان السويكت رئيس النادي وعبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالفريق الكروي الأول وناصر الحميد وهم يوقعون عقد الشراكة مع شركة الوسائل لامتلاك ملعب جامعة الملك سعود.


ذات صلة :
  • شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث عبر safeer
    •
  • الصحة : حالات التعافي تجاوزت 331 ألفًا وعليكم بغسل اليدين والكمامة
    •
  • التهاب العضلات وراء آلام قصبة الساق
    •
  • الولايات المتأرجحة تحسم معركة جو بايدن ودونالد ترامب على مقعد الرئيس
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :