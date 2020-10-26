حساب النصر يعلق على السيطرة على ملعب الجامعة لـ 10 سنوات

المواطن - محمد سمعه

علّق الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أول تعليق على سيطرة أصفر العاصمة على ملعب جامعة الملك سعود باستئجاره لمدة عشر سنوات بعد توقيع العقود اليوم الاثنين مع شركة الوسائل السعودية.

وقال حساب أصفر العاصمة : “أهلين”، في إشارة منه إلى الترحيب بأن ملعب الجامعة أصبح نصراويًا من عام 2021 حتى عام 2031.

ورد الحساب الرسمي لـ شركة الوسائل عبر “تويتر” على تغريدة حساب العالمي قائلًا: “حياكم”.

العضو الذهبي لـ النصر يُبشر جماهير الأصفر

وكان عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر زفّ خبرًا سارًا لعشاق أصفر العاصمة بإعلان أن إدارة النادي تعاقدت على الانتفاع بـ ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات قادمة.

الملعب نصراويًا لـ 10 سنوات

وقال بغلف عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “حديقة أمرابط، نصراوية لـ 10 سنوات قادمة”.

وكان الإعلامي علي العنزي ذكر قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة العالمي وقعت عقد الشراكة مع شركة الوسائل لاستثمار ملعب الجامعة، مضيفًا أن ملعب الجامعة أصبح رسميًا عالميًا.

ونشر العنزي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” لـ إدارة النصر متمثلة في صفوان السويكت رئيس النادي وعبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالفريق الكروي الأول وناصر الحميد وهم يوقعون عقد الشراكة مع شركة الوسائل لامتلاك ملعب جامعة الملك سعود.

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