‎الرئيسية
الرياضة
حسين عبدالغني: “اللي يلعب مع النصر ومو يحبه مجنون”
معلنًا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة دامت 25 عامًا

حسين عبدالغني: “اللي يلعب مع النصر ومو يحبه مجنون”

2020/10/16
الساعة 1:21 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
16
0
طباعة
حسين عبدالغني: “اللي يلعب مع النصر ومو يحبه مجنون” حسين عبدالغني لاعب الأهلي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 تألق مميز من عبدالغني مع العالمي
2 كواليس اتخاذ حسين عبدالغني قرار الاعتزال

قال حسين عبدالغني لاعب النادي الأهلي المعتزل إنه كان سعيدًا بالفترة التي قضاها في صفوف نادي النصر.

وتحدث عبدالغني لـ برنامج “كورة” : المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “من أول يوم جئت فيه أنا لـ النصر رأيت حبًا كبيرًا وحسن استقبال من العاملين في النادي، اللي بيتواجد في النصر وما يحبه فهو مجنون عنده خلل في عقله”.

تألق مميز من عبدالغني مع العالمي

وكان عبدالغني لعب لنادي النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2017.

وأعلن حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا.

كواليس اتخاذ حسين عبدالغني قرار الاعتزال

وتحدث عبدالغني لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية اليوم الخميس قائلًا: “قررت أتوقف عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي، وحب كرة القدم جعلني في صراع كبير قبل أن أُعلن اعتزالي”.

وأضاف عبد الغني قائلًا: “الأمر كان صعبًا عليّ ولكن هذا القرار لا بد منه، وإن شاء الله يكون القرار صائبًا بالفترة الحالية، وأشكر كل من دعمني خلال مسيرتي”.

حسين عبدالغني


ذات صلة :
  • توسيع المقاعد المتاحة للعمرة على تطبيق اعتمرنا لأكثر من الضعف
    •
  • تهديد يلاحق الحكم السعودي بسبب تحذير الفيفا
    •
  • فيديو.. هكذا أخفى المتهمون في قضايا الفساد الأموال تحت الأرض
    •
  • رسميًا .. إدارتا الاتحاد والنصر تُعلنان إقفال القضية العالقة بينهما
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :