حسين عبدالغني: “اللي يلعب مع النصر ومو يحبه مجنون”

المواطن - محمد سمعه

قال حسين عبدالغني لاعب النادي الأهلي المعتزل إنه كان سعيدًا بالفترة التي قضاها في صفوف نادي النصر.

#حسين_عبدالغني:

أي إنسان يلعب في نادي "النصر" ولا يحبه يكون إنسان "مو طبيعي أو في خلل في عقله"#حسين_عبدالغني_في_كورة pic.twitter.com/LTA6LCmjPr — برنامج كورة (@korarotana) October 15, 2020

وتحدث عبدالغني لـ برنامج “كورة” : المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “من أول يوم جئت فيه أنا لـ النصر رأيت حبًا كبيرًا وحسن استقبال من العاملين في النادي، اللي بيتواجد في النصر وما يحبه فهو مجنون عنده خلل في عقله”.

تألق مميز من عبدالغني مع العالمي

وكان عبدالغني لعب لنادي النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2017.

وأعلن حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا.

كواليس اتخاذ حسين عبدالغني قرار الاعتزال

وتحدث عبدالغني لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية اليوم الخميس قائلًا: “قررت أتوقف عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي، وحب كرة القدم جعلني في صراع كبير قبل أن أُعلن اعتزالي”.

وأضاف عبد الغني قائلًا: “الأمر كان صعبًا عليّ ولكن هذا القرار لا بد منه، وإن شاء الله يكون القرار صائبًا بالفترة الحالية، وأشكر كل من دعمني خلال مسيرتي”.

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