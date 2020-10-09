حسين عبدالغني يرد على شائعة اقترابه من الاعتزال

المواطن - محمد سمعه

رد النجم حسين عبدالغني، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على ما تردد حول اقترابه من اعتزال كرة القدم.

ويلعب عبدالغني مع الأهلي منذ عام 2019 قادمًا من نادي أُحد، وقدم مستويات جيدة مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم وصوله لسن الـ43.

وتحدث عبدالغني وأكد بأنه لم يفكر حتى الآن في اعتزال كرة القدم، مضيفًا أنه أيضًا لم يتخذ قراره حول البقاء بالملاعب لموسم إضافي أو الاعتزال النهائي وفقًا لـ الزميلة “مكة”.

حسين عبدالغني يكشف سبب معاناة الأهلي:

وأشار عبدالغني نجم الأهلي إلى أنه بحاجة لوقت كبير للتفكير في مصيره خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن كثرة تغيير المدربين أثرت على الأهلي بالسلب.

وسبق لـ عبدالغني أن لعب مع نادي النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2017، ولعب مع فريق فيريا البلغاري ونادي الريان القطري من قبل.

وفي سياق آخر، حدد اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، شرطًا مفاجئًا لإدارة الراقي، وذلك من أجل البقاء في صفوف الراقي بالفترة المقبلة.

شرط السومة للبقاء في الأهلي:

وكان اسم السومة تردد بقوة للرحيل عن الأهلي، وذلك بسبب المشاكل الإدارية التي يمر بها الفريق إضافة لعدم التعاقد مع صفقات قوية.

وضغط السومة على إدارة الأهلي للحصول على عقد مدته 3 مواسم مع الحصول على راتب شهري قدره مليون ونصف المليون ريال وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

وإذا لم تستجب إدارة الأهلي لـ طلب عمر السومة فإن اللاعب سيقرر وبشكل نهائي الرحيل عن الأهلي خاصة أنه يدخل الفترة الحرة في ديسمبر المقبل.

وتُوج حسين عبدالغني مع المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996، ولعب مع الأخضر في مونديال 1998 و 2002 و 2006.

شارك الخبر