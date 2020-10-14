حسين عبدالغني يقرر الاعتزال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حسين عبدالغني حسم قراره رسميًّا، وقرر اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة من العطاء استمرت 25 عامًا.

حسين عبدالغني يعتزل :

ونشر الكاتب الرياضي أحمد الشمراني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لقائد النادي الأهلي، حسين عبدالغني وعلق قائلًا: “أبلغني بـ( قراره) قبل قليل.. كرة القدم تخسر أحد أساطيرها..!”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة أحمد الشمراني، وأشادوا بقدرات حسين عبدالغني الفنية والبدنية، ما ساهم في استمراره بالملاعب لفترة تجاوزت الـ25 عامًا، وتمنوا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وكان حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، قد ودع عبدالغني بعد أنباء اعتزاله، مؤكدًا أنه أثبت أن العمر مجرد رقم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مدرب الأهلي يستبعد اللاعب :

وأكدت تقارير أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، طلب من المدرب فلادان استبعاد عبدالغني من حساباته؛ كون مجلس الإدارة لن يُجدد له عقده قبل انطلاق الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب عبدالغني مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ عام 2019 قادمًا من نادي أُحد، وقدم مستويات جيدة مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم وصوله لسن الـ43، وترددت أنباء عن رغبته في الاعتزال رسميًّا مؤخرًا.

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