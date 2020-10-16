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حسين عبدالغني يكشف نوع جواله المفاجئ على الهواء
مؤكدًا أنه غير مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي

حسين عبدالغني يكشف نوع جواله المفاجئ على الهواء

2020/10/16
الساعة 3:30 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حسين عبدالغني يكشف نوع جواله المفاجئ على الهواء حسين عبدالغني يعرض نوع جواله القديم
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 حسين عبدالغني يُفاجئ المشاهدين
2 عبدالغني يكشف سبب عدم متابعته لـ مواقع التواصل الاجتماعي

أظهر حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي المعتزل نوع جواله المفاجئ على الهواء مباشرة وذلك أثناء حديثه لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية.

حسين عبدالغني يُفاجئ المشاهدين

وكان مقدم البرنامج تركي العجمة طلب من عبد الغني إظهار نوع جواله للمشاهدين عبر كاميرا البرنامج، حيث ظهر جوال نجم الأهلي السابق وكأنه من النوع القديم غير المعاصر لـ تكنولوجيا الهواتف الحديثة.

وعلّق تركي العجمة قائلًا: “هذا هو جوال عبدالغني، يعني واتساب ما في، وما في أي نوع من أنواع السوشيال ميديا، من المنزل إلى المران والعكس”.

عبدالغني يكشف سبب عدم متابعته لـ مواقع التواصل الاجتماعي

ورد حسين عبدالغني على الأمر قائلًا: “أحترم ردود الناس، ولكن البعض منهم يتحدث بعاطفية، ولا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، كنت أرد على الانتقادات من خلال الملعب، وفي معسكر الأهلي الأخير بـ البطولة الآسيوية، كان كل لاعب يمسك جواله قبل التدريبات، والوضع اختلف عن الزمن الماضي، كنا نجلس مع بعضنا البعض ونتحدث، ولكن الأمر اختلف الآن بين الأجيال الحالية”.

وأضاف عبدالغني أنه كان يترك جواله في سيارته عند دخوله إلى النادي، من أجل التركيز في المران.

حسين عبدالغني


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    1 تعليق
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    View all comments
    الله كريم
    22 ساعة

    الله يوفقك بباقي حياتك بستر والعافيه اللهم امين؛؛ شكرا كثير ماقصرت برغم المشاكل الي حصلت عليك اذا كنت انت السبب او انك انظلمت؛ المهم قدمت الكثير للمنتخب والانديه الي لعب فيها خاصطا نادي الأهلي؛ ولنسبه كلامك صح ١٠٠٪١٠٠ والله من يوم جتنا هل جولاات ونحن؟؛ فعلا انت محافض علا حياتك كلها بكل شي طيب؛ وان شاء الله نشوفك في القريب العاجل مدرب لاحد الانديه؛ لأنك تستاهل كل خير ي وجه الخير ؛؛ انا اتحادي من ٥٠ سنه

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