حسين عبدالغني يُعلن رسميًا اعتزاله كرة القدم

المواطن - محمد سمعه
أعلن حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي منذ قليل اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا.
عاجل .. الكابتن #حسين_عبدالغني يُعلن إعتزاله كرة القدم عبر برنامج "كورة"#حسين_عبدالغني_في_كورة pic.twitter.com/a260hVrRa2
— برنامج كورة (@korarotana) October 15, 2020
وتحدث عبدالغني لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية اليوم الخميس قائلًا: “قررت أتوقف عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي، وحب كرة القدم جعلني في صراع كبير قبل أن أُعلن اعتزالي”.
وأضاف عبد الغني قائلًا: “الأمر كان صعبًا عليّ ولكن هذا القرار لا بد منه، وإن شاء الله يكون القرار صائبًا بالفترة الحالية، وأشكر كل من دعمني خلال مسيرتي”.
مسيرة حسين عبدالغني
جدير بالذكر أن عبدالغني سبق له اللعب مع النصر والأهلي وفيريا البلغاري وتُوج مع المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996.
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