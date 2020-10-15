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حسين عبدالغني يُعلن رسميًا اعتزاله كرة القدم
من خلال حديثه في برنامج كورة

حسين عبدالغني يُعلن رسميًا اعتزاله كرة القدم

2020/10/15
الساعة 11:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حسين عبدالغني يُعلن رسميًا اعتزاله كرة القدم حسين عبدالغني نجم الأهلي
المواطن - محمد سمعه

أعلن حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي منذ قليل اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد مسيرة امتدت لمدة 25 عامًا.

وتحدث عبدالغني لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية اليوم الخميس قائلًا: “قررت أتوقف عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي، وحب كرة القدم جعلني في صراع كبير قبل أن أُعلن اعتزالي”.

وأضاف عبد الغني قائلًا: “الأمر كان صعبًا عليّ ولكن هذا القرار لا بد منه، وإن شاء الله يكون القرار صائبًا بالفترة الحالية، وأشكر كل من دعمني خلال مسيرتي”.

مسيرة حسين عبدالغني

جدير بالذكر أن عبدالغني سبق له اللعب مع النصر والأهلي وفيريا البلغاري وتُوج مع المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996.

حسين عبدالغني


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