حفر وتشققات تتربص بسالكي طريق محايل – تهامة بللسمر وبللحمر

المواطن - أحمد الشهري - محايل عسير

يشكو قائدو المركبات على الطريق الرابط بين محافظة محايل عسير ومركز تهامة بللسمر وبللحمر من انتشار عدد من الحفر الوعائية والتشققات والهبوط في الطبقة الإسفلتية.

وأوضح عدد من المواطنين أن انتشار تلك الحفر والتشققات قد يتسبب في وقوع عدد من الحوادث المرورية على الطريق ذاته، مشيرين إلى أن بقاء الهبوط في الطبقة الإسفلتية دون إصلاح قد يتسبب في حدوث تلفيات وتعطل في مركباتهم.

وطالب قائدو المركبات والمارة من الجهات المختصة بضرورة وضع الحلول العاجلة وإصلاح تلك التشققات والحفر.

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