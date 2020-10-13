حفر وتشققات تتربص بسالكي طريق محايل – تهامة بللسمر وبللحمر

المواطن - أحمد الشهري - محايل عسير
يشكو قائدو المركبات على الطريق الرابط بين محافظة محايل عسير ومركز تهامة بللسمر وبللحمر من انتشار عدد من الحفر الوعائية والتشققات والهبوط في الطبقة الإسفلتية.
وأوضح عدد من المواطنين أن انتشار تلك الحفر والتشققات قد يتسبب في وقوع عدد من الحوادث المرورية على الطريق ذاته، مشيرين إلى أن بقاء الهبوط في الطبقة الإسفلتية دون إصلاح قد يتسبب في حدوث تلفيات وتعطل في مركباتهم.
وطالب قائدو المركبات والمارة من الجهات المختصة بضرورة وضع الحلول العاجلة وإصلاح تلك التشققات والحفر.
ذات صلة :
القبض على 4 أشخاص حاولوا تحويل ملايين الريالات مجهولة المصدر إلى الخارج
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان بإعادة انتخابه
هل يتأثر احتجاج النصر بسداد بيرسبوليس لمستحقات برانكو؟
آيفون 12 يدعم شبكة الـ5G وبمعالج A14 Bionic وأبل تعلن التفاصيل
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments