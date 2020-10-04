حفر وعائية وكشط على الطريق الرابط بين بارق والمجاردة

المواطن - أحمد الشهري - بارق

رصدت عدسة “المواطن” وجود عدد من الحفر الوعائية وكشط في بعض المواقع الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي المجاردة وبارق.

وقال عدد من المواطنين: إن وجود هذه الحفر وكشط الطريق قد يتسبب في حدوث بعض التلفيات في المركبات والحوادث المرورية على ذات الطريق الرابط المجاردة وبارق، مشيرين إلى أن الكشط استمر لأكثر من 6 أشهر.

وطالبوا الجهات المختصة بضرورة إصلاح هذه الحفر والكشط؛ للحد من التلفيات والحوادث المرورية التي قد تحدث.

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