حقيقة اهتمام السد القطري بضم حمدالله

المواطن - محمد سمعه

ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن وجود اهتمام من السد القطري لضم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بـ النصر.

واستغل نادي السد القطري، الخلاف الموجود حاليًا بين اللاعب المغربي ونادي النصر، حيث تقدم بعرض مالي مغرٍ وصلت قيمته إلى 50 مليون ريال وذلك لإقناع مهاجم النصر بالانضمام إلى السد في يناير 2021 وفقًا لـ الزميلة “مكة”.

متحدث السد يرد على ما تردد حول الاهتمام بـ حمدالله

ونفى أحمد الأنصاري المتحدث باسم السد عبر حسابه في “تويتر” اهتمام ناديه بضم مهاجم نادي النصر قائلًا: ” سالفة السد قدم لي عرضًا، وعرض عليّ مبلغًا كانوا في لعيبة محليين يسونها عشان أنديتهم تزيدهم، السالفة تطورت وصارت على مستوى خارجي”.

وكانت صحيفة “الرياضية” قالت إن النصر منح إجازة إلى اللاعب المغربي حتى يوم 17 أكتوبر الجاري، مما جعل الجماهير النصراوية تنتقد قرار الإدارة بمنح إجازة للاعب مهم والفريق يحتاجه مع انطلاق مباريات دوري المحترفين.

وأضافت الصحيفة أن صفوان السويكت رئيس النصر هو من قرر مد إجازة المهاجم المغربي حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.

وتعد العلاقة بين المهاجم المغربي حمدالله وإدارة النصر متوترة، بسبب التقارير التي تحدثت عن نية اللاعب المغربي فسخ عقده والرحيل عن النصر.

النصر يحدد بديل نجمه المغربي

وفي السياق ذاته، يُفكر مجلس إدارة نادي النصر في تأمين نفسه والتعاقد مع صفقة قوية بديلة للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ وذلك في حال قرر الأخير الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة.

وكان شقيق النجم المغربي أثار الجدل في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن نشر رسالة عبر حسابه في موقع ” الإنستجرام” ملحمًا من خلالها لرحيل أخيه عن النصر في الأسبوع الحالي.

وقررت إدارة النصر تأمين نفسها وموقفها أمام جماهير العالمي، بالتعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الاتحاد ليكون بديلًا لـ حمدالله حيث ستكون صفقة قوية تهز الوسط الرياضي السعودي، كما ستكون استغلالًا لبيان المصالحة الذي صدر بين الناديين الخميس الماضي بإنهاء القضية العالقة بينهما.

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