حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات جولة رئاسة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد وجه بالأمس بتغيير أسماء الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمناسبة رئاسة السعودية لمجموعة العشرين لهذا العام.

ووجه وزير الرياضة بتسمية الجولات المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتكون؛ جولة رئاسة العشرين، جولة لنلهم العالم بقمتنا وجولة قمة الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الباطن ضد الرائد

ومن المقرر أن يُدير مباراة الباطن ضد الرائد اليوم، خالد صلوي، ويُساعده عمر الجمل ومحمد وزي، والحكم الرابع عبدالله العويدان، وسيكون محمد القرني حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده مفرح الحسن.

وتنطلق مباراة الباطن ضد الرائد عند الساعة 5:50 مساءً على ملعب نادي الباطن، ويسعى السماوي لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، فيما يطمح الفريق الريداوي لمواصلة نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

القادسية ضد التعاون

ويتولى الحكم رائد الزهراني قيادة مباراة القادسية ضد التعاون اليوم، ويُساعده فهد العمري وسعد الشبرمي، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا، فيما سيكون سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد العرمطي.

ويلعب القادسية ضد التعاون عند الساعة 7:50 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ويطمح الفريق القدساوي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما يسعى سكري القصيم لمواصلة انتفاضته والحصول على الثلاث نقاط.

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