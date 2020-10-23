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حمدالله يخرج عن صمته: سنعود أشرس بعد فترة الفراغ هذه !
بعد الخسارة من فريق التعاون في الدوري

حمدالله يخرج عن صمته: سنعود أشرس بعد فترة الفراغ هذه !

2020/10/23
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حمدالله يخرج عن صمته: سنعود أشرس بعد فترة الفراغ هذه ! عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 سبب غياب حمدالله عن مباراة التعاون
2 إدارة النصر في مرمى الانتقادات

وجّه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، رسالة إلى جماهير العالمي، وذلك بعد الخسارة من نادي التعاون أمس الخميس بالجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “لـ جماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى بإذن الله، هذه فترة فراغ سنتعداها ونكون أشرس من أي وقت مضى، وأعدكم سنفرح كثيرًا بإذن رب العالمين”.

سبب غياب حمدالله عن مباراة التعاون

وكان المهاجم المغربي غاب عن مباراة النصر والتعاون، بسبب وجوده بفترة الحجر الصحي عقب عودته إلى السعودية قادمًا من المغرب.

وأصبح المطلب الرئيسي لجماهير العالمي هو التخلص من روي فيتوريا في أقرب وقت، خوفًا من خسارة أي لقب يُنافس عليه النصر في الموسم الحالي.

إدارة النصر في مرمى الانتقادات

كذلك إدارة نادي النصر لم تنجُ من الانتقادات، وذلك بسبب تعاقدها مع عدد كبير من الصفقات بفترة الانتقالات الصيفية تخطى العشر صفقات، واتباع مبدأ الكم وليس الكيف، وهو عدم التركيز على ما يحتاجه الفريق الكروي الأول.

يذكر أن اسم حمدالله، كان تردد بالرحيل عن النصر مع الحديث عن توجه إدارة العالمي لضم فهد المولد من الاتحاد بدلًا منه.


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