حمدالله يُنافس على الأفضل هجوميًا في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

يُنافس المغربي عبدالرزاق حمدالله على الأفضل هجوميًا خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، اليوم الجمعة، إلى أن حمدالله يُنافس نجم نادي بيرسبوليس الإيراني، عيسى آل كثير على الأفضل هجوميًا، موضحًا أن التصويت سيستمر حتى مساء يوم غد السبت.

حمدالله يخطف الأنظار

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن النجم المغربي قائلًا: “نجح عدد قليل من المهاجمين في الوصول إلى المكانة التي حققها المهاجم عبدالرزاق حمدالله في صفوف نادي النصر، منذ اعتزال أسطورة النادي ماجد عبدالله عام 1998، حيث وجد النادي ضالته في مهاجم حطم الأرقام القياسي في تاريخ الدوري السعودي”.

وتابع في تقريره: “وقد فاز حمدالله بجائزة هداف الدوري السعودي في أول موسمين له بالسعودية قادماً من نادي الريان، وهو يتصدر حالياً ترتيب الهدافين في دوري أبطال آسيا برصيد 6 أهداف، وبفارق هدفين عن مهاجم بيرسيبوليس عيسى آل كثير”.

وواصل الاتحاد الآسيوي تقريره بشأن المهاجم المغربي، قائلًا: “في مباراة الدور ربع النهائي لم ينجح في التسجيل، وذلك للمرة الأولى بعد 9 مباريات، حيث يتساوى بالرقم القياسي في تسجيل الأهداف في مباريات متتالية.

واختتم تقريره قائلًا: “وفرض المهاجم المغربي حضوره في مباريات البطولة هذا العام، من خلال 17 تسديدة من داخل منطقة الجزاء وهو الرقم الأعلى في البطولة، كما تفوق في 42 مواجهة فردية (ثاني أعلى رقم في البطولة بين المهاجمين)”.

النصر وبيرسبوليس في نصف النهائي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره بيرسبوليس الإيراني، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، فيما صعد بيرسبوليس الإيراني إلى المرحلة ذاتها في البطولة الآسيوية بعد تجاوزه عقبة باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2/0.

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