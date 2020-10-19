حنان الأحمدي أول امرأة تشغل منصب مساعد رئيس مجلس الشورى

المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين مشعل السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى وحنان الأحمدي مساعدًا لرئيس المجلس.

حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي هي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، وتعتبر من أوائل النساء اللاتي تم تعيينهن في مجلس الشورى بأمر ملكي في 29 محرم 1434هـ الموافق 2 ديسمبر 2013م.

وعملت حنان الأحمدي قبل ذلك عضوًا في الهيئة الأكاديمية في معهد الإدارة العامة، وتدرجت في المواقع الإدارية في المعهد منسقة لقطاع الإدارة الصحية، ومديرة لإدارة البرامج، ومنسقة لبرامج تنمية القيادات العليا، وتوجت حياتها المهنية في المعهد كمديرة عامة للفرع النسوي (2009- 2013).

ولمساعد رئيس مجلس الشورى مشاركات بارزة في عدد من الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الفكرية، فهي عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي منذ 2013، وعضو مجلس أمناء جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز عام 2018، وهي عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر منذ 2010، وكانت عضوًا في مجلس الجمعية السعودية للإدارة.

وقدمت حنان الأحمدي العديد من البرامج التدريبية في مجال تنمية المهارات الإدارية والقيادية، وشاركت في التدريس في عدد من الجامعات السعودية منها جامعة الملك سعود وجامعة الأمير سلطان.

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