حوار إستراتيجي سعودي أمريكي غدًا لتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن تدشين المملكة والولايات المتحدة الحوار الإستراتيجي بين البلدين في العاصمة واشنطن يوم غد الأربعاء.

وبحسب الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، يترأس الحوار عن الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وعن الجانب الأمريكي نظيره وزير الخارجية مايك بومبيو.

وسيتركز الحوار على الالتزامات المشتركة لتعزيز الأمن والازدهار الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتبادلات الشعبية التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ الاجتماع الأساسي بين الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز على متن السفينة يو إس إس كوينسي منذ 75 عامًا.

كما سيعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة 8:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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