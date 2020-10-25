حُسمت الصفقة.. أحمد حجازي اتحاديًّا

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في حسم صفقة المصري الدولي أحمد حجازي رسميًّا، قبل ساعات على غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

عندك خبر .. حجازي بقى نمر 🐅 #حجازي_اتحادي pic.twitter.com/zQeoTs8cXc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 25, 2020

أحمد حجازي اتحاديًّا:

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب باللاعب ويضم أبرز لقطاته في الملاعب الإنجليزية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش.

وظهر أحمد حجازي في الفيديو، ووجه رسالة إلى الجماهير الاتحادية، وقال: “انتظروني في جدة يا نمور”، وعلق حساب النادي الرسمي على المقطع قائلًا: “عندك خبر .. حجازي بقى نمر”.

وكان نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي قد أعلن عبر حسابه على “تويتر”، قبل قليل، عن حسم الإدارة لصفقة جديدة، وتوقعت الجماهير أن يكون حجازي هو اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية أن مدرب وست بروميتش الحالي والاتحاد السابق، بيليتش لعب دورًا في حسم حجازي لقراره، حيث شدد على أن مشاركته باستمرار غير مضمونة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسيرة احترافية مميزة:

ويملك حجازي، صاحب الـ29 عامًا، مسيرة مميزة وخبرات كبيرة، حيث سبق أن لعب في صفوف الإسماعيلي، قبل أن يحترف في نادي فيورنتينا الإيطالي، ولعب على سبيل الإعارة في فريق بيروجيا.

وانتقل أحمد حجازي إلى النادي الأهلي المصري، ومنه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وست بروميتش عام 2017، وقدم المدافع الدولي مستوى مميزًا مع الفريق وساهم في صعوده إلى البريميرليج هذا الموسم.

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