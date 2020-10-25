‎الرئيسية
الرياضة
حُسمت الصفقة.. أحمد حجازي اتحاديًّا
قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات

حُسمت الصفقة.. أحمد حجازي اتحاديًّا

2020/10/25
الساعة 10:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
88
0
طباعة
حُسمت الصفقة.. أحمد حجازي اتحاديًّا حجازي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 أحمد حجازي اتحاديًّا:
1.1 مسيرة احترافية مميزة:

نجحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في حسم صفقة المصري الدولي أحمد حجازي رسميًّا، قبل ساعات على غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

 

أحمد حجازي اتحاديًّا:

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب باللاعب ويضم أبرز لقطاته في الملاعب الإنجليزية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش.

وظهر أحمد حجازي في الفيديو، ووجه رسالة إلى الجماهير الاتحادية، وقال: “انتظروني في جدة يا نمور”، وعلق حساب النادي الرسمي على المقطع قائلًا: “عندك خبر .. حجازي بقى نمر”.

أحمد حجازي يقترب من الاتحاد
حجازي

وكان نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي قد أعلن عبر حسابه على “تويتر”، قبل قليل، عن حسم الإدارة لصفقة جديدة، وتوقعت الجماهير أن يكون حجازي هو اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية أن مدرب وست بروميتش الحالي والاتحاد السابق، بيليتش لعب دورًا في حسم حجازي لقراره، حيث شدد على أن مشاركته باستمرار غير مضمونة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نجم المنتخب المصري أحمد حجازي
أحمد حجازي

مسيرة احترافية مميزة:

ويملك حجازي، صاحب الـ29 عامًا، مسيرة مميزة وخبرات كبيرة، حيث سبق أن لعب في صفوف الإسماعيلي، قبل أن يحترف في نادي فيورنتينا الإيطالي، ولعب على سبيل الإعارة في فريق بيروجيا.

وانتقل أحمد حجازي إلى النادي الأهلي المصري، ومنه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وست بروميتش عام 2017، وقدم المدافع الدولي مستوى مميزًا مع الفريق وساهم في صعوده إلى البريميرليج هذا الموسم.


ذات صلة :
  • الدوسري عن الأتراك: كلما أوجعتهم المقاطعة السعودية كلما زادت تخبطاتهم
    •
  • ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية جدًّا وعرض حياة الآخرين للخطر
    •
  • رسالة الحائلي لجماهير الاتحاد بعد ضم حجازي
    •
  • اعتراض وتدمير درون حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :