خارطة حرارية لدراسة احتياجات 2000 أسرة بمنطقة مكة المكرمة

المواطن - الرياض

نفذت لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة مكة المكرمة حلقة النقاش الأولى لرؤساء اللجان بمحافظات المنطقة.

وبدأت حلقات النقاش باستعراض الدكتور راشد بن بخيت الغامدي رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة المكرمة لأبرز منجزات لجنة شؤون الأسرة منذ تأسيسها في عام 1440 وما حققته خلال السنتين الماضية.

وأشار الدكتور راشد بعدها عن أبرز أحد مشاريع اللجنة وهي الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة التي عملت عليها اللجنة بالتعاون مع جمعية المودة للتنمية الأسرية، وهي دراسة لاحتياجات الأسرة في 5 محافظات هي جدة ومكة والطائف ورابغ والليث وشملت عينة الدراسة أكثر من 2000 شخص، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة احتياجات ومشكلات الأسر في هذه المحافظات ويكون ابتكار المبادرات والمشاريع انطلاقًا من نتائج هذه الدراسة.

وأضاف الغامدي أن مخرجات حلقة النقاش تركزت حول احتياجات المحافظات وفق المحاور المستهدفة في استراتيجية اللجنة، حيث تم التحدث فيها عن 4 محاور رئيسية وتم تشكيل فرق لها في اللجنة وهي فريق حماية الأسرة وفريق كبار السن وفريق الطفل وفريق المرأة وأدار مشرف كل فريق النقاش مع رؤساء لجان المحافظات حول احتياجات كل محافظة في كل محور وماهي التحديات التي تواجهها الأسرة في كل محور وأيضًا ماهي الفرص المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها وأدار حلقة النقاش الدكتور عادل الغامدي عضو لجنة شؤون الأسرة.

كما بين الدكتور راشد الغامدي أن حلقة النقاش نتج عن 13 توصية من أبرزها إصدار دليل إرشادي للجان في المحافظات لتنفيذ الخطط والبرامج، الوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات للأسر بمحافظة منطقة مكة المكرمة، تفعيل نصيب الأسر في القرى والأرياف في المنطقة من المبادرات والبرامج والمشاريع، تعزيز الوعي المجتمعي تجاه القضايا الأسرية في القرى والأرياف، تفعيل دور المجالس المحلية في دعم الأسرة وتنميتها، تكثيف البرامج التعليمية والتأهيلية لبناء جيل متفهم للتغيرات المحيطة بالمحافظة، إعداد قاعدة بيانات لحصر تحديات الأسرة في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة لتقديم الدعم والحلول للمبادرات البرامج المقترحة.

وعبّر رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة المكرمة في ختام حلقة النقاش عن شكره وتقديره لرؤساء اللجان بمحافظات المنطقة لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في حلقة النقاش الخاصة واستعدادهم وحماسهم لتفعيل دور لجان الأسرة في المحافظات وتعزيزًا لمكانة الأسرة وتماسكها وقوتها، حيث إنها تمثل النواة الأساسية في بناء المجتمع وتنميته.

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