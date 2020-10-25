خاصية العثور على الايفون

في بعض الأحيان قد تفقد الأيفون الخاص بك وتحتاج استرجاعه مرة أخرى ولذلك يجب أن تتعرف على خاصية العثور على الايفون وفائدتها في تحديد موقع الهاتف الخاص بك ومحاولة استرجاعه.

خاصية العثور على الايفون

في السنوات الماضية قد أطلقت شركة آبل خاصية العثور على الايفون إلا أن هذه الخاصية كانت تعد محدودة الاستعمال ولكن مع مرور الوقت قد تم تطويرها كثيرًا وخصوصًا في بداية عام 2010.

إضافة إلى هذا الأمر فقد تم توفير هذه الخاصية بشكل مجاني للأشخاص الذين يستخدمون أنظمة أي أو إس والآن قد صارت هذه الخاصية الرائعة متواجدة في جميع الأجهزة بشكل عام.

تتيح لك خاصية العثور على جهاز الأيفون القيام بتعقب الجهاز والتعرف على مكانه إضافة إلى العديد من الأمور الأخرى ولكن بشرط أن يكون متصل بالإنترنت.

ولذلك سنوضح لكم عبر هذا الموضوع على موقع المواطن كيفية استخدام خاصية العثور على الايفون بالإضافة إلى أهم المعلومات الأخرى حول هذه الخاصية الرائعة وذلك في السطور التالية.

كيف يمكنك العثور على الأيفون

يمكنك العثور على جهاز الأيفون الخاص بك بكل سهولة والتعامل معه بطريقة سهلة من خلال المتصفح الخاص بك أو عبر أي جهاز أيفون آخر ولكن قبل ذلك يكون عليك فعل الآتي:

لكي تقوم بتتبع الأيفون الخاص بك في حالة فقدانه أو ضياعه يجب عليك فعله أن تقوم بتفعيل خاصية العثور على الايفون في أجهزة أيفون الخاصة بك حتى تتمكن من العثور عليه عبر المتصفح أو من خلال الاستعانة بأي جهاز أيفون آخر.

ومن الجدير بالذكر أنك إذا قمت بتفعيل مشاركة العائلة فسوف يمكنك ذلك من تتبع الأجهزة من مكان واحد إن قام أفراد عائلتك بمشاركة مواقعهم.

كيفية تشغيل خاصية العثور على الايفون

إن كنت تريد الحصول على الأبفون الخاص بك في حالة ضياعه يجب عليك أن تقوم أولاً بتفعيل هذه الخاصية على الجهاز عبر الذهاب إلى الإعدادات ثم اختيار أبل أي دي ثم اختيار وضع أي كلاود ثم الذهاب إلى القائمة من الأسفل واضغط على زر العثور على الأيفون ثم قم بتنشيطه.

كيف تعثر على الأيفون عبر الاستعانة بالمتصفح

يمكنك العثور على الأيفون الضائع أو الذي تمت سرقته عبر متصفح الإنترنت الخاص بك من خلال التوجه إلى موقع أي كلاود ثم القيام بالخطوات التالية:

سجل الدخول في الموقع من خلال حسابك.

ثم توجه إلى زر العثور على الأيفون.

ثم اضغط على زر كل الأجهزة ومنها اختر الجهاز الذي تريد التعرف على مكانه.

سوف تظهر أمامك الخريطة يمكنك تكبيرها للتعرف على مكان الأيفون بالتقريب.

إجراءات ما بعد العثور على الأيفون

هناك بعض الإجراءات الهامة التي يمكنك الاختيار من بينها بعد أن تعثر على مكان الأيفون الخاص بك وهي كالتالي:

إن كان الجهاز الخاص بك قد فقد في المنزل أو في مكان قريب منك ولم تتمكن من إيجاده فيكون عليك اختيار تشغيل الصوت حتى غن كان الجهاز الخاص بك مفعل على وضع الصامت حتى تتمكن من إيجاده بسهولة عندما يصدر صوتًا.

يمكنك أيضًا اختيار وضع الفقدان وعلى أساس هذا الوضع سيتم طلب رقم هاتف لكي يظهر على شاشة الأيفون الخاص بك مع إصدار صوت من الجهاز لجذب انتباه الآخرين حتى يقوم الشخص الذي عثر على الأيفون بالاتصال عبر الرقم وتتمكن من العثور على الأيفون وإرجاعه مرة أخرى.

إن كان هاتفك الأيفون قد سرق وتأكدت من أنك لن تتمكن من إيجاده مرة أخرى ولكنك تخشى من سرقة بيناتك التي تتواجد عليه يمكنك أن تقوم بمسح البيانات والملفات التي تتواجد عليه وأنت بمكانك عن طريق الخاصية.

طريقة العثور على جهاز الأيفون عبر جهاز أيفون آخر

إن كنت تريد تتبع جهاز أيفون آخر عبر جهازك يجب أن يكون هذا الجهاز مرتبط بالحساب الخاص بك في آي كلاود وإن كان كذلك يمكنك اتباع بعض الخطوات الهامة لتتبع الجهاز وهي كالتالي:

افتح تطبيق أي كلاود على جهاز الأيفون المرتبط بجهازك.

ثم اضغط على اسم الجهاز لكي تتمكن من تتبعه والتعرف على مكانه.

ثم اضغط على الجزء السفلي الخاص بخيارات التعامل مع جهاز الأيفون المفقود والتي تم توضيحها من قبل.

ماذا يحدث إن كان جهازك المفقود غير متصل بالإنترنت

في بعض الأحيان قد تقوم بتفعيل خاصية العثور على الايفون إلا أنك في ذات الوقت لن تجد هاتفك على الخريطة بعد القيام بالبحث عنه وقد يحدث هذا الأمر نتيجة إلى عدة أمور ومنها ما يلي:

قد يكون تم إيقاف التشغيل بالآيفون أو أن البطارية قد نفذ شحنها.

إن كان الجهاز المراد التعرف عليه وإيجاده غير متصل بشبكة الإنترنت.

قد لا تجده أيضًا في حالة القيام بتعطيل خدمة تحديد الموقع المتواجدة على الجهاز.

ماذا تفعل لحل مشكلة توقف خدمة العثور على الأيفون

هناك عدة خطوات هامة عليك اتباعها في حالة إن كان الهاتف غير متواجد على الخريطة نتيجة لوجود أحد الأسباب السابق ذكرها وهي كالتالي:

قم بالنقر على زر إعلامي عند التواجد وسوف يتم إعلامك بشكل تلقائي في حالة اتصال الجهاز المفقود بالإنترنت.

تتواجد الخيارات التي سبق ذكرها وهي صوت التنبيه أو وضع الهاتف المفقود أو خاصية مسح بيانات الجهاز يمكنك اختيار إحداها حسب رؤيتك الخاصة.

وعند اتصال الجهاز الخاص بك بالإنترنت فسوف يقوم الجهاز بتفعيل الإجراء الذي قمت به.

إن كنت ستبيع الجهاز أو ستهديه لأي شخص يمكنك اختيار Remove from Account لكي لا يظهر الجهاز في خدمة العثور على الأيفون.

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