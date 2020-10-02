خالد البلطان يتصدر “تويتر” بعد سؤال وليد الفراج

المواطن - محمد سمعه

تصدر خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، Trend في موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، وذلك بعد الاستفتاء الذي طرح الإعلامي الرياضي وليد الفراج حول المقابلة التلفزيونية التي تنتظرها الجماهير هذه الفترة.

واختارت الجماهير شخصين وهما البلطان ومنصور البلوي رئيس الاتحاد الأسبق، ولكن التفوق كان للبلطان بقليل من أجل الخروج في لقاء تلفزيوني والحديث في كثير من الأمور.

ويسعى البلطان للتعاقد مع أقوى الصفقات لفريق الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد 2020/ 2021.

خالد البلطان يضم الصفقة الأقوى لـ الشباب بصيف 2020:

وكان الشباب برئاسة خالد البلطان نجح في ضم الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم فريق إشبيلية الإسباني السابق، بعد التتويج مع النادي الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي.

وفي سياق آخر، وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا، المنضم حديثًا لصفوف فريق القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر “تويتر” أن إدارة النادي قدمت شكرها للاعب الكولومبي على الفترة التي قضاها مع الليث.

القادسية يتعاقد مع نجم الشباب السابق:

وكان القادسية، تعاقد مع اللاعب الكولومبي وفقًا لخطة الإدارة من أجل تدعيم الفريق الصاعد حديثًا لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلاعبين على أعلى مستوى.

ولعب أسبريا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من عام 2017 وحتى 2019 قبل أن ينتقل إلى الشباب، وشارك آخر موسمين في 67 مباراة، وساهم خلالهم في تسجيل 33 هدفًا، حيث أحرز 26 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وتعول جماهير القادسية على مواصلة تألق دانيلو في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل، أملًا في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم على الظهور بشكل مميز والبقاء وسط الكبار.

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