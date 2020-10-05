خالد العقيلي: لن ينجح التوطين ما لم يكن هناك توطين للوظائف القيادية

المواطن - الرياض

أكد الإعلامي خالد العقيلي أنه لن تنجح برامج التوطين مهما تعددت ما لم يكن هناك توطين الوظائف القيادية.

لن تنجح برامج التوطين مهما تعددت مالم يكن هناك #توطين_الوظائف_القيادية pic.twitter.com/CTWEa4XnQu — خالد العقيلي (@khaledaloqaily) October 4, 2020

وأضاف العقيلي، عبر برنامجه على قناة السعودية، مساء يوم أمس الأحد، أن الأكثر تعليميًّا في المملكة هم السعوديون والسعوديات، ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض القطاعات بها مدير غير سعودي “يطفش” المواطنين.

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