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خالد العقيلي: لن ينجح التوطين ما لم يكن هناك توطين للوظائف القيادية

خالد العقيلي: لن ينجح التوطين ما لم يكن هناك توطين للوظائف القيادية

2020/10/05
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خالد العقيلي: لن ينجح التوطين ما لم يكن هناك توطين للوظائف القيادية
المواطن - الرياض

أكد الإعلامي خالد العقيلي أنه لن تنجح برامج التوطين مهما تعددت ما لم يكن هناك توطين الوظائف القيادية.

وأضاف العقيلي، عبر برنامجه على قناة السعودية، مساء يوم أمس الأحد، أن الأكثر تعليميًّا في المملكة هم السعوديون والسعوديات، ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض القطاعات بها مدير غير سعودي “يطفش” المواطنين.

 


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    1 تعليق
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    View all comments
    ابومحمد
    3 ساعة

    توطين ماذا
    إذا المواطن متستر
    ومستهتر بالأنظمة
    الله يعين نزاهة

    0
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