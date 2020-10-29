خالد الغامدي ينتظر موعد الجراحة

المواطن - مروة نبيل

ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خالد الغامدي تحديد موعد العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

إصابة خالد الغامدي

وكان الغامدي قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الشباب ضد الرائد، بعد لعبة مشتركة مع لاعب المنافس، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب في الشوط الثاني.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها خالد الغامدي تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف للركبة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد مصدر خاص في نادي الشباب لـ”الرياضية”، أن موعد الجراحة لم يتحدد حتى مساء أمس الأربعاء، وشدد على أن الإدارة تُتابع حالة الغامدي صاحب الـ32 عامًا بشكل مستمر.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على أبها بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع الرائد في الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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