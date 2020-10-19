خالد اللحيدان صاحب المسيرة القضائية الحافلة رئيسًا للمحكمة العليا

المواطن - واس

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين لفضيلة الشيخ خالد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا.

وفيما يلي السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير:

خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان

التعليم:

– دكتوراه في الفقه المقارن.

– ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الخبرات العلمية:

– قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).

– رئيس محكمة استئناف .

– قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك .

– قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).

– قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).

– (رئيس محكمة ب).

– (وكيل محكمة أ).

– (وكيل محكمة ب).

– (قاضي أ).

– (قاضي ب).

– (قاضي ج).

– ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).

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