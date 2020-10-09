خالد الملا بعد تأييد حبسه : “اللي على راسه بطحة”

المواطن - متابعة

في أول رد فعل على قرار حبسه عامين قال الفنان الكويتي خالد الملا إنه لم يتهم أحدًا بعينه بتزوير الشهادات العلمية، لكنه تحدث بوجه عام عن الشهادات المزورة وهو أمر متداول في المجتمع.

وكانت محكمة الاستئناف في الكويت رفضت حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة الملا من الاتهامات الموجهة إليه وقضت بحبسه عامين وألف دينار لوقف التنفيذ مع تعهد بحسن سير وسلوك لسنتين في قضية الإساءة إلى القضاء.

وقال خالد الملا في مقطع فيديو بعد الحكم عليه أنه لم يحدد شخصًا بعينه لكن كما يقول المثل الشعبي: “اللي على راسه بطحة”.

تعاطف مع خالد الملا

وكسب خالد الملا تعاطف عدد كبير من المغردين في الكويت الذين أكدوا أنه لا يستحق هذا الحكم، وأنه تحدث بشكل عام عن الأمر، مطالبين بمراعاة حالته العمرية.

وكان خالد الملا ظهر في مقطع فيديو أثناء مشاركته في أحد البرامج الاجتماعية وقدم أغنية تحدثت كلماتها عن الشهادات المزورة.

من هو خالد الملا ؟

والمعروف أن الملا هو ملحن ومطرب كويتي عمره 72 عامًا حيث وُلد في عام 1948 في الكويت ونشأ في أسرة فقيرة الحال، سكن في الشامية ثم انتقل عام 1967 إلى منطقة صليبيخات ودرس في ثانوية الشويخ.

حياته العملية

عمل في وزارة الصحة الكويتية ثم حصل على بعثة دراسية، وسافر إلى القاهرة للدراسة في قسم التاريخ – كلية الآداب في جامعة حلوان، بعد ذلك عمل في الخطوط الجوية الكويتية وهو حاليًا متقاعد.

كتب كلمات العديد من الأغنيات ووضع ألحانًا لها تتعلق بفنون منطقة الخليج والجزيرة العربية وغناها، وذلك على مدى 30 عامًا من العطاء في مجال الأغنية الشعبية، تحديدًا اللون العدني الذي تميّز به في جلسات السمر والحفلات الخاصة والعامة.

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